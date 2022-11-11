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Более 83 миллионов пытались незаконно вывезти из Астаны
Сотрудники таможенного поста "Ауежай-Астана" выявили крупную незадекларированную сумму в валюте у пассажиров рейса, вылетающего в Ташкент, передаёт BaigeNews.kz.
"При проведении таможенного досмотра ручной клади пассажиров международного рейса "Астана-Ташкент" у граждан Республики Казахстан выявлены незадекларированные наличные средства на сумму 83 601 000 тенге, а именно 180 000 долларов. Нарушители препятствовали должностным лицам при проведении таможенного досмотра", - сообщили в Комитете государственных доходов.
Материалы в отношении нарушителей переданы в департамент экономических расследований для принятия решения по возбуждению уголовных дел по статье 234 УК РК.
Напомним, в соответствии с Указом Президента РК от 14 марта 2022 года №830 запрещён вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов.
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