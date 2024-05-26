Более 800 мопедистов привлекли к ответственности в Астане

С начала года за нарушения правила дорожного движения в Астане привлекли к ответственности 833 водителей мопедов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

С наступлением тепла на дорогах города стало больше мопедов, водители которых нередко нарушают ПДД. В связи с этим полиция Астаны регулярно проводит рейды, во время которых проверяет соблюдение водителями мопедов правил дорожного движения.

Только за сутки сотрудниками специализированного батальона патрульной полиции были задержаны 43 водителя, из них четверо несовершеннолетних. 39 водителей, а также четверо законных представителей несовершеннолетних водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Накануне в Актау после завершения мотопробега 1 мая к административной ответственности за нарушения ПДД привлекли 40 водителей мопедов.