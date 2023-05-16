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tekelinews.kz Сегодня, 11:33
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Сегодня, 11:33
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Фото: tekelinews.kz

Более 800 лесных пожаров произошло в Казахстане в 2022 году

В 2022 году произошёл 801 случай лесных пожаров на площади 104,5 тысяч гектаров, в том числе площадь покрытая лесом составила 49,9 тысяч гектаров (ущерб составил 20,6 миллиарда тенге), передаёт BaigeNews.kz. Об этом рассказал первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев на заседании правительства. 

По его словам, из 801 случая лесных пожаров 444 случая или 55 процента от грозовых разрядов, 127 случаев или 15 процента возникли в результате перехода степных пожаров на земли гослесфонда (по вине населения 12, лесопользователей – 1, других организаций и предприятий – 9), от не установленных причин 208 случаев или 26 процента.

"Лесные пожары на больших площадях были допущены на территории лесных и природоохранных учреждений Костанайской (42,9 тысячи га, в том числе покрытая лесом 33,8 тысячи га), Алматинской (16,0 тысячи га, в том числе покрытая лесом 3 тысячи га), Карагандинской (17,8 тысячи га, в том числе, покрытая лесом 1,6 тысячи га), Восточно-Казахстанской (15,8 тысячи га покрытая лесом 8,2 тысячи га.) областей. В том числе, в государственном природном заповеднике "Қорғалжын" (Акмолинская и Карагандинская обл.) 14,3 тысячи га – нелесная территория, государственном природном резервате "Иле-Балхаш" (Алматинская обл.) 15,2 тысячи га нелесная территория, в государственном национальном природном парке "Катон-Карагай" (Восточно-Казахстанская обл.) 1,6 тысячи га", - отметил он.

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Сегодня, 11:33
245
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