Более 800 казахстанцев вылетели голосовать на вертолёте

Вахтовики морского комплекса Кашаган проголосовали на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Более 870 сотрудников, работающих на искусственном острове D в Каспийском море, подали заявки на голосование. Члены комиссий референдума вылетели на остров на вертолете и организовали выборочный процесс, - сообщает Региональная служба коммуникаций.

Согласно предварительной информации Центральной избирательной комиссии РК, объявленой в 16:00, в Атырауской области явка составила 56,61%.

Ранее были названы регионы с самой высокой и самой низкой явкой на референдум по АЭС.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

После голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.а также главы министерств.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны).

Отметим, что некоторые казахстанцы довольно креативно подошли к вопросу голосования — на избирательный участок пришли в костюмах супергероев, динозавров, а также придумали и другие зрелищные перфомансы.