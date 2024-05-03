Более 800 домов в Кульсары прошли техническое обследование

В городе Кульсары продолжаются работы по оценке имущества, пострадавшего во время паводков, на сегодня от жителей поступило 2733 заявления, передаёт BaigeNews.

В работе задействовано более 40 технических специалистов, которые занимаются техническим обследованием и оценкой, работа ведется без выходных. С 26 апреля по сегодняшний день завершено техническое обследование 867 объектов, данные работы будут завершены до 15 мая.

С начала восстановительных работ в городе Кульсары откачено 3,5 млн кубических метров воды, в работах задействовано порядка 2700 человек и 125 единиц откачивающей и перекачивающей воду техники. На 3 мая вода полностью откачена от 2704 объектов, в работах по откачке задействовано 2800 человек.

Также в Жылыойском районе ведется работа по регистрации заявок по возмещению стоимости погибших паводка сельскохозяйственных животных, принято 87 заявлений.

Работает консультационный центр по возмещению ущерба для предпринимателей, чьи объекты пострадали от наводнения, всего консультацию получили 103 предпринимателя.

Для жителей пострадавших от паводков работает круглосуточный колл-центр: 87025963810, 87015533290, 87015116717.

К слову, на сегодня 3600 жителей Кульсары получили единовременную материальную помощь в размере 100 МРП.