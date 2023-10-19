Более 80 водителей пожизненно лишили прав в Акмолинской области

81 водителя пожизненно лишили прав на управление транспортным средством в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции области.

По информации полиции, с начала года на территории области по ст. 608 КРКоАП привлечены к ответственности 1582 человека.

Однако, не для всех нарушителей взыскание становится уроком, отметили в облполиции. С начала года полицейские выявили 81 факт управления транспортным средством нетрезвыми водителями, ранее лишенными права управления.

"Недавно сотрудниками батальона патрульной полиции Управления полиции Кокшетау в ходе патрулирования в одном из дворов города остановлен подозрительный автомобиль марки "Mercedes-Benz". При проверке документов полицейские установили, что в прошлом году данный 25-летний житель с.Моховое Жаксынского района по решению суда уже был лишен водительского удостоверения на 7 лет (ст.608 ч.1 КРКоАП)", - говорится в сообщении.

Согласно медицинскому освидетельствованию, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени".

По данному факту в отношении мужчины начато досудебное производство по ст.346 УК РК.