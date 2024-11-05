Более 80 млн тенге взыскали с дропперов в Акмолинской области
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Прокуроры в Акмолинской области сообщили, что участились факты мошенничества с участием так называемых дропперов, которых злоумышленники используют в преступных целях. Зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
"Основные схемы включают финансовые операции, когда дропперы получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников", - говорится в информации.
Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным Судом выработан механизм по взысканию с дропперов денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке ст. 953 ГК РК.
"На сегодня по Акмолинской области вынесено уже 64 решения об удовлетворении требований на общую сумму 84 млн тенге, в судах области также находится на рассмотрении 50 аналогичных заявлений. При этом в случае установления непосредственной причастности дропперов к мошенничеству они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники.
Помимо мошенничеств, возможны факты применения банковских счетов граждан для отмывания денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств. В этом случае граждане становятся соучастниками особо тяжкого преступления", - добавили в прокуратуре.
Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями "легкой" работы, не передавать личные банковские данные и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы.
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