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  • Более 80% казахстанцев положительно отзываются об озвученных в Послании предложениях - опрос
pxhere.com Сегодня, 16:47
54
Фото: pxhere.com

Более 80% казахстанцев положительно отзываются об озвученных в Послании предложениях - опрос

Служба центральных коммуникаций провела экспресс-опрос казахстанцев по итогам Послания президента народу Казахстана 1 сентября,сообщает BaigeNews.kz.

Как показали результаты опроса, 43,46% казахстанцев хорошо осведомлены о содержании Послания. Еще 48,88 процента слышали о новых мерах, но не знают деталей. А 7,67 процента еще не успели ознакомиться с ним.

По данным опроса, предложения Президента произвели положительное впечатление на подавляющее большинство информированных граждан – 80,07 процента. У 14,73 процента граждан предложения вызвали нейтральное впечатление. Об отрицательном впечатлении сообщили 1,11 процента.

Наибольшее одобрение у информированных граждан вызвали такие темы Послания, как

  • увеличение периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет (54,15%),
  • начисление 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на накопительные счета детям до 18 лет (51,27%),
  • рост размера минимальной зарплаты до 70 тысяч тенге (46,07%),
  • установление пенсионного возраста женщин в 61 год (41,53%),
  • обеспечение работой ста тысяч молодых казахстанцев (37,87%).

Исследование проводилось 1 сентября методом онлайн-опроса среди 800 казахстанцев от 18 лет и старше в 20 регионах страны с выборочным охватом городов и сел в каждой области. Результаты опроса можно экстраполировать на все население Казахстанавыборка исследования составлена с учетом особенностей социально-демографических и территориальных принадлежностей жителей страны. 

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#опрос #СЦК #послание 2022
Сегодня, 16:47
54
Журналист

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