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Более 80% казахстанцев положительно отзываются об озвученных в Послании предложениях - опрос
Служба центральных коммуникаций провела экспресс-опрос казахстанцев по итогам Послания президента народу Казахстана 1 сентября,сообщает BaigeNews.kz.
Как показали результаты опроса, 43,46% казахстанцев хорошо осведомлены о содержании Послания. Еще 48,88 процента слышали о новых мерах, но не знают деталей. А 7,67 процента еще не успели ознакомиться с ним.
По данным опроса, предложения Президента произвели положительное впечатление на подавляющее большинство информированных граждан – 80,07 процента. У 14,73 процента граждан предложения вызвали нейтральное впечатление. Об отрицательном впечатлении сообщили 1,11 процента.
Наибольшее одобрение у информированных граждан вызвали такие темы Послания, как
- увеличение периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет (54,15%),
- начисление 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на накопительные счета детям до 18 лет (51,27%),
- рост размера минимальной зарплаты до 70 тысяч тенге (46,07%),
- установление пенсионного возраста женщин в 61 год (41,53%),
- обеспечение работой ста тысяч молодых казахстанцев (37,87%).
Исследование проводилось 1 сентября методом онлайн-опроса среди 800 казахстанцев от 18 лет и старше в 20 регионах страны с выборочным охватом городов и сел в каждой области. Результаты опроса можно экстраполировать на все население Казахстана – выборка исследования составлена с учетом особенностей социально-демографических и территориальных принадлежностей жителей страны.
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