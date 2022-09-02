Более 80% казахстанцев положительно отзываются об озвученных в Послании предложениях - опрос

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Служба центральных коммуникаций провела экспресс-опрос казахстанцев по итогам Послания президента народу Казахстана 1 сентября,сообщает BaigeNews.kz.

Как показали результаты опроса, 43,46% казахстанцев хорошо осведомлены о содержании Послания. Еще 48,88 процента слышали о новых мерах, но не знают деталей. А 7,67 процента еще не успели ознакомиться с ним.

По данным опроса, предложения Президента произвели положительное впечатление на подавляющее большинство информированных граждан – 80,07 процента. У 14,73 процента граждан предложения вызвали нейтральное впечатление. Об отрицательном впечатлении сообщили 1,11 процента.

Наибольшее одобрение у информированных граждан вызвали такие темы Послания, как

увеличение периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет (54,15%),

начисление 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на накопительные счета детям до 18 лет (51,27%),

рост размера минимальной зарплаты до 70 тысяч тенге (46,07%),

установление пенсионного возраста женщин в 61 год (41,53%),

обеспечение работой ста тысяч молодых казахстанцев (37,87%).

Исследование проводилось 1 сентября методом онлайн-опроса среди 800 казахстанцев от 18 лет и старше в 20 регионах страны с выборочным охватом городов и сел в каждой области. Результаты опроса можно экстраполировать на все население Казахстана – выборка исследования составлена с учетом особенностей социально-демографических и территориальных принадлежностей жителей страны.