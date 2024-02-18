  • 18 Февраля, 11:23
  • BAIGENEWS

Более 80 человек спасли с отколовшейся льдины в Охотском море

Сегодня, 10:36
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 10:36
Сегодня, 10:36
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Фото: скриншот с видео

На Сахалине, в километре от берега, оторвался кусок льда шириной 50 метров. В итоге дрейфующими на льдине в Охотском море оказались 82 рыбака, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МЧС России, спасательная операция на Сахалине уже завершена. Любителей рыбалки спасали на лодках, также был задействован вертолёт Ми-8. 

"Эвакуированы и доставлены на берег 82 человека. Пострадавших нет", — говорится в заявлении ведомства.

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