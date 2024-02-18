Более 80 человек спасли с отколовшейся льдины в Охотском море

На Сахалине, в километре от берега, оторвался кусок льда шириной 50 метров. В итоге дрейфующими на льдине в Охотском море оказались 82 рыбака, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МЧС России, спасательная операция на Сахалине уже завершена. Любителей рыбалки спасали на лодках, также был задействован вертолёт Ми-8.