Более 80 человек спасли с отколовшейся льдины в Охотском море
Сегодня, 10:36
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Сегодня, 10:36Сегодня, 10:36
74Фото: скриншот с видео
На Сахалине, в километре от берега, оторвался кусок льда шириной 50 метров. В итоге дрейфующими на льдине в Охотском море оказались 82 рыбака, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в МЧС России, спасательная операция на Сахалине уже завершена. Любителей рыбалки спасали на лодках, также был задействован вертолёт Ми-8.
"Эвакуированы и доставлены на берег 82 человека. Пострадавших нет", — говорится в заявлении ведомства.
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