Уколы для похудения стали причиной десятков смертей в Великобритании. По данным регулятора, по меньшей мере 82 британца скончались после приёма таких препаратов, как Ozempic и Mounjaro, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Times.

Препараты для снижения веса стали чрезвычайно популярными. Их принимают уже более 500 000 британцев.

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подтвердило данные о смертях по состоянию на конец января. Они показывают, что 22 человека умерли после использования препарата для снижения веса, ещё 60 смертельных случаев связаны с его использованием для лечения диабета 2 типа.