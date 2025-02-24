Более 80 человек скончались после уколов для похудения в Великобритании
Об этом сообщили в Агентстве по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).
Сегодня, 19:39
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Сегодня, 19:39Сегодня, 19:39
152Фото: baigenews.kz
Уколы для похудения стали причиной десятков смертей в Великобритании. По данным регулятора, по меньшей мере 82 британца скончались после приёма таких препаратов, как Ozempic и Mounjaro, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Times.
Препараты для снижения веса стали чрезвычайно популярными. Их принимают уже более 500 000 британцев.
Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подтвердило данные о смертях по состоянию на конец января. Они показывают, что 22 человека умерли после использования препарата для снижения веса, ещё 60 смертельных случаев связаны с его использованием для лечения диабета 2 типа.
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