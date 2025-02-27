Более 80 автомобилей застряли на дороге между Актау и аэропортом
На помощь водителям пришли спасатели.
Сегодня, 18:17
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Сегодня, 18:17Сегодня, 18:17
136Фото: скриншот
Сотрудники МЧС пришли на помощь автомобилистам, застрявшим в снежном заносе на дороге областного значения между Актау и аэропортом, передаёт BaigeNews.kz.
Спасатели отбуксировали 81 автомобиль, в которых находились 162 человека.
Ранее сообщалось о том, что из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт в Актау временно закрыт.
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