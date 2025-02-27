  • 27 Февраля, 19:31
  • BAIGENEWS

Более 80 автомобилей застряли на дороге между Актау и аэропортом

На помощь водителям пришли спасатели.

Сегодня, 18:17
АВТОР
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скриншот Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17
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Фото: скриншот

Сотрудники МЧС пришли на помощь автомобилистам, застрявшим в снежном заносе на дороге областного значения между Актау и аэропортом, передаёт BaigeNews.kz.

Спасатели отбуксировали 81 автомобиль, в которых находились 162 человека.

Ранее сообщалось о том, что из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт в Актау временно закрыт.

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