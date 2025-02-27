Сотрудники МЧС пришли на помощь автомобилистам, застрявшим в снежном заносе на дороге областного значения между Актау и аэропортом, передаёт BaigeNews.kz.

Спасатели отбуксировали 81 автомобиль, в которых находились 162 человека.

Ранее сообщалось о том, что из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт в Актау временно закрыт.