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Более 8 млрд тенге выделили из резерва правительства на ремонт системы теплоснабжения Риддера
Казахстанское правительство приняло решение выделить из своего резерва более восьми миллиардов тенге на ремонт теплосетей и ТЭЦ в Риддере, передаёт BaigeNews.kz/
"Согласно документу, из резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, выделяются средства в общей сумме порядка восьми миллиардов 400 миллионов тенге для города Риддер Восточно-Казахстанской области", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Уточняется, что большая часть средств будет направлена на капитальный ремонт котлоагрегатов и сетей теплоснабжения. Также финансирование будет использовано в капитальном ремонте галереи топливоподачи и системы аспирации.
Напомним, 23 марта 2023 г.ода на ТЭЦ Риддера в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошёл хлопок угольной пыли. Взрывной волной произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 квадратных метров. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.
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