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  • Более 8 млрд тенге вернули казахстанцам, попавшим в финансовые пирамиды
user-life.com Сегодня, 10:14
189
Сегодня, 10:14
189
Фото: user-life.com

Более 8 млрд тенге вернули казахстанцам, попавшим в финансовые пирамиды

Агентством по финансовому мониторингу продолжается активная работа по борьбе с финансовыми (инвестиционными) пирамидами, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Только в прошлом году ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 миллиарда тенге. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тысяч предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тысяч граждан от аккаунтов финпирамид.

Тем не менее граждане продолжают верить людям, предлагающим им баснословный доход и вкладывают свои сбережения в такие схемы. 

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#финансовые пирамиды #деньги #статистика
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:14
189
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