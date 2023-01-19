Более 8 млрд тенге потеряли в финпирамидах казахстанцы в 2022 году

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В 2022 году количество правонарушений и уголовных дел, заведённых по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой" уменьшилось в Казахстане. Это повлияло на то, что жители страны потеряли в финпирамидах только около восьми миллиардов тенге, тогда как в 2021 году эта сумма превысила 33 миллиарда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Аналитики отмечают, что в сравнении с высокими показателями 2020-2021 годов казахстанцы стали реже обращаться в полицию с заявлениями на мошенников, обещающих огромные проценты при вложении средств. В то же время ущерб, понесённый казахстанцами из-за инвестиционных пирамид, в 2022 году остался на высоком уровне.

Статистика уголовных дел по инвестиционным пирамидам в Казахстане за последние пять лет показывает классическую картину проявления в период экономического кризиса. В 2019 году количество уголовных дел в отношении создателей финансовых пирамид было относительно небольшим, а в первый год пандемии оно выросло сразу в семь раз, с 24 до 180. Сумма установленного ущерба утроилась — с 1,59 миллиарда до 6,17 миллиарда тенге в 2020 году.

2021 год для создателей финансовых пирамид в Казахстане стал периодом расцвета. Они масштабировались, распространяя сети из мегаполисов на регионы. Количество новых уголовных дел выросло на 6,1 процента, а нанесённый ущерб вырос до 33,34 миллиарда тенге. Это рекордная сумма за период статистических наблюдений генеральной прокуратуры РК с 2015 года, когда в уголовном кодексе была отдельно выделена статья 217 о финансовых пирамидах.

В 2022 году финансовых преступлений с привлечением денег вкладчиков было совершено меньше — 127 случаев за январь–ноябрь. В сравнении с аналогичным периодом 2021-го снижение составило 24,8 процента. Численность жертв уменьшилась с 1,2 тысячи до 625 человек. В статистике учитывались только пострадавшие, написавшие заявление в полицию.

По данным Комитета по правовой статистике и спецучётам Генпрокуратуры РК, за январь–ноябрь 2022 года доверчивые граждане отдали мошенникам 8,11 миллиарда тенге. Из них возвращены были только четыре процента от суммы, или 325 миллионов тенге.

К слову, процент возмещения по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в Казахстане был крайне низким и в предыдущие годы. Факты подтверждают — шансы на то, что потерянные деньги будут возвращены, очень малы: в 2019–2021 годах возмещение составляло менее одного процента, а в 2018-м — 1,07 процента.

Значительно уменьшилось общее количество уголовных дел, находящихся в производстве следователей: с учётом незавершённых дел прошлых лет — 230, против 362 в аналогичном периоде 2021 года. Это связано с тем, что в январе–ноябре 2021-го была очень высока доля уголовных дел (75,7 процента), которые дошли до своего финала — были либо переданы в суд, либо прекращены на разных основаниях.

Год расцвета финансовых пирамид стал и годом их активного разоблачения и преследования. Соответственно, в 2022 год перешли лишь немногие дела.

За отчётный период 2022 года количество уголовных дел, которые разбирались в суде, было в два раза меньше, чем годом ранее: 92 против 229. Некоторые из них стали финалом для громких историй прошлых лет. Например, 30 декабря судья Сарыаркинского районного суда № 2 города Астаны вынес приговор в отношении пяти сотрудников сети автосалонов Алматы и Астаны, которые построили свою пирамиду на автобизнесе. Они якобы продавали автомобили с аукционов по ценам ниже рыночных. Чтобы получить такую машину, нужно было внести полную предоплату и ждать полтора месяца. С марта 2019-го по октябрь 2021 года псевдосалоны получили более чем от 300 потерпевших 7,5 миллиардла тенге. Взносы варьировались от одного до 660 миллионов с человека. Ущерб так и не был возмещён. Пирамида просуществовала так долго потому, что на начальном этапе создатели выполняли свои обязательства. Людей подкупало то, что документы о продаже автомобиля были составлены юридически грамотно, с гарантийными обязательствами. При накоплении претензий от заказчиков фирмы закрывались, дело продолжало жить уже с новым именем и офисом.

Согласно данным из решения суда, директора и менеджеры компаний Mega-General Company, Mega-General Co, NurAutoKz, ИП "Nur-Ai" Жасулан Тасполатов, Асель Кужабаева, Павел Прахов, Берик Нурманов и Данияр Сайран признаны виновными по нескольким пунктам статьи 217 УК РК, им назначено наказание от шести до восьми лет лишения свободы. Приговор ещё не вступил в силу. Дела в отношении главных подозреваемых — учредителей пирамиды Ералы Муканова и Агабек С. — выделены в отдельное производство. Первого полицейским удалось арестовать и предать суду (производство ещё не завершилось). Второй подозреваемый находится в розыске. Судя по свидетельским показаниям экс-работников компаний, озвученным в ходе судебных заседаний, Агабек С. находится в бегах в Доминиканской Республике.

Чтобы сократить количество потенциальных жертв, которые попадаются на уловки мошенников, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК ведёт активную антипропаганду инвестиционных пирамид. Среди новых инструментов АРРФР — телеграм-бот, позволяющий проверить компанию, в которую человек хотел бы вложить деньги, на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех фирм, которые были уличены в таких нарушениях, можно найти на сайте АРРФР. Сейчас в нём уже 222 компании.