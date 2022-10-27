Более 79 тысяч казахстанцев получили соцвыплаты в связи с потерей работы

Фото: gov.kz

79,4 тысячи человек получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования по случаю потери работы. Большинству из них, 78,2 тысячи гражданам, выплата была назначена впервые именно в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты населения.

"В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счёт средств ГФСС в размере до 40 процентов от потерянного дохода", - сообщили в министерстве.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение трёх рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счёт средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

С первого января 2023 года будет увеличен размер социальной выплаты на случай потери работы из ГФСС в среднем на 13 процентов.