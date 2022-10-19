Более 76 процентов казахстанцев верят в честные выборы

Фото: baigenews.kz

Чуть больше месяца остаётся до дня проведения внеочередных выборов президента в Казахстане. Различные общественные институты проводят социологические замеры с целью определить настроение людей, их осведомленность, готовность пойти на выборы, проголосовать за своего кандидата. Согласно данным одного из исследований, более 76 процентов респондентов верят, что выборы в стране пройдут честно, передаёт BaigeNews.kz.

Соцопрос проведён исследовательским институтом "Общественное мнение". Согласно замерам, 73,1 процента опрошенных казахстанцев ответили, что пойдут на президентские выборы 20 ноября 2022 года. Доля неопределившихся респондентов составила 15,9 процента. Твёрдо намерены не участвовать в голосовании 9,7 процента. Затруднились ответить на вопрос 1,3 процента респондентов.

В совокупности 76,1 процента опрошенных безусловно (48,3 процента) или скорее (27,8 процента) верят в то, что президентские выборы в ноябре 2022 года будут проведены честно.

На вопрос о качествах, которыми должен обладать кандидат в президенты, на верхних позициях оказались: порядочность, честность, наличие высшего образования, авторитет среди казахстанцев.

Социологическое исследование проведено методом телефонного опросса с 6 по 10 октября. В выборку вошли 1200 респондентов старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения. Погрешность составляет ± четыре процента.

Опрос проведён с официального разрешения ЦИК (уведомление №ОСК-08-18/1179 от 30.09.2022 года).