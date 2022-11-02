Более 750 домов из-за утечки остались без газа в Талдыкоргане

Фото: 24.kz

В Талдыкоргане из-за утечки газа без голубого топлива остались жители более 750 домов. Чтобы не случилось беды, специалисты отключили его подачу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как сообщили в аварийно-диспетчерской службе, причину неисправности в подземном трубопроводе выясняют, до сих пор ищут место ЧП. Как долго горожане будут оставаться без газа — неизвестно.