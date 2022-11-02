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Вчера, 23:13
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Более 750 домов из-за утечки остались без газа в Талдыкоргане
В Талдыкоргане из-за утечки газа без голубого топлива остались жители более 750 домов. Чтобы не случилось беды, специалисты отключили его подачу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Как сообщили в аварийно-диспетчерской службе, причину неисправности в подземном трубопроводе выясняют, до сих пор ищут место ЧП. Как долго горожане будут оставаться без газа — неизвестно.
"Точное время, когда подключим газ обратно, пока неизвестно. Потому что необходимо найти этот дефект и определить материальные расходы. Только после этого станет понятно", — прокомментировал начальник аварийно-диспетчерской службы газораспределительной компании Бейбарыс Тилеубаев.
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