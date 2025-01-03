Зима в области Абай остается испытанием не только для водителей, но и для полицейских, которые круглосуточно обеспечивают безопасность на дорогах. С начала года сотрудники полиции вызволили из снежного плена уже более 75 авто, включая легковые автомобили, большегрузы и автобусы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В ведомстве отмечают, что каждая операция по спасению — это слаженная работа патрульных, использование спецтехники и помощь самих водителей. Нередко полицейские берут в руки лопаты, чтобы расчистить путь.

"Призываем водителей учитывать сложные погодные условия, проверять техническую готовность автомобилей и воздерживаться от поездок во время сильных снегопадов. Ваша безопасность — наша общая задача", — говорится в сообщении.

Напомним, в ряде регионов страны на 3 января было объявлено штормовое предупреждение. Трассы закрыты в пяти регионах. В Акмолинской области произошло массовое ДТП с участием более 40 автомобилей.