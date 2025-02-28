  • 28 Февраля, 19:05
  • BAIGENEWS

Более 74 скверов появятся в Петропавловске

На пострадавших от паводка территориях.

Сегодня, 17:42
АВТОР
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Акимат СКО Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42
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Фото: Акимат СКО

В Петропавловске будут созданы 74 сквера на территориях, пострадавших от паводка, передаёт BaigeNews.kz.

"Благоустройство пострадавших территорий от паводков. Мы планируем там высадить 2000 деревьев, обустроить 74 сквера, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, прогулочные зоны и установить освещение", - написал глава региона в соцсетях.

Также продолжится комплексное благоустройство дворов. Работы будут проводиться на 50 дворовых площадках в 15 кварталах города. 

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