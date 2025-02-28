В Петропавловске будут созданы 74 сквера на территориях, пострадавших от паводка, передаёт BaigeNews.kz.

"Благоустройство пострадавших территорий от паводков. Мы планируем там высадить 2000 деревьев, обустроить 74 сквера, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, прогулочные зоны и установить освещение", - написал глава региона в соцсетях.