Более 74 скверов появятся в Петропавловске
На пострадавших от паводка территориях.
Сегодня, 17:42
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Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
129Фото: Акимат СКО
В Петропавловске будут созданы 74 сквера на территориях, пострадавших от паводка, передаёт BaigeNews.kz.
"Благоустройство пострадавших территорий от паводков. Мы планируем там высадить 2000 деревьев, обустроить 74 сквера, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, прогулочные зоны и установить освещение", - написал глава региона в соцсетях.
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