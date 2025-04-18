Более 730 тыс. поездок в сервисе Яндекс Go были совершены с одной из специальных инклюзивных опций: “Найти машину”, “Общаюсь текстом”, “Не говорю, но слышу”, “Детское кресло”. Они доступны в приложении Яндекс Go с 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Выбрать удобную опцию можно при заказе поездки, на стоимости поездки они не скажутся. Водитель, принявший заказ, увидит комментарий к заказу и поможет, если потребуется.

Чаще всего специальными опциями пользовались в Алматы, Шымкенте и Астане. В среднем за месяц в Казахстане совершается около 36 600 таких поездок, а число пользователей превышает 8 000 человек. Выполняли такие заказы более 331 000 водителей-партнеров.

Все водители, которые выполняют заказы через Яндекс Go, получают доступ к обучающим материалам, посвященным работе с пассажирами с особыми потребностями. В них рассказывается, как помочь при посадке, что делать, если пассажир общается только текстом или не говорит, но слышит, а также как правильно разместить инвалидное кресло в машине. Водители могут изучать эти материалы в любое время, чтобы повысить качество сервиса и сделать поездки комфортными для всех пассажиров.