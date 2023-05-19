Более 720 тысяч казахстанцев получают соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца

На 1 мая 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 533,1 тысячи человек, по случаю потери кормильца – порядка 195,6 тысячи человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Вместе с тем размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5 процента в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

К примеру, с 1 января 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы 77 889 тенге, 2 группы – 62 068 тенге, 3 группы – 42 190 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по итогам четырёх месяцев 2023 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 89,3 тысячи человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 58,4 тысячи семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению Правительства РК также были повышены на 8,5 процента.

На сегодняшний день средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 33 337 тенге, по потере кормильца – 34 384 тенге.