Более 700 тысяч человек получили социальную помощь в Казахстане

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В 2022 году адресная социальная помощь назначена 728,7 тысячи человек из 141,5 тысячи семей, на эти цели из бюджета было направлено 59,5 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК. АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации механизма оказания АСП с 2020 года во всех регионах страны велась работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (далее – ГСП) в натуральном виде.

К слову, за 2022 год порядка 204,6 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от одного года до шести лет назначен ГСП в виде наборов продуктов питания и бытовой химии.

Учитывая предложения граждан о переводе ГСП из натурального в денежный формат, с 2023 года осуществлена монетизация гарантированного социального пакета для детей дошкольного возраста. Вместо предоставления набора продуктов и бытовой химии установлена ежемесячная дополнительная выплата в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. Таким образом, родителям предоставлена возможность самостоятельно приобретать продукты питания детям, исходя из их индивидуальных потребностей.

Отметим, подать заявление на назначение АСП граждане могут через в центр занятости населения по месту жительства или портал Электронного правительства (egov.kz).