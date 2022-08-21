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  • Более 700 рогов сайгака изъяли у браконьеров в Карагандинской области
кадр из видео Вчера, 21:45
320
Фото: кадр из видео

Более 700 рогов сайгака изъяли у браконьеров в Карагандинской области

18 августа сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области в посёлке Кызылжар Улытайской области задержаны участники преступной группы, которые на протяжении нескольких лет занимались незаконной охотой на сайгаков и сбытом рогов сайги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, участники преступной группы сбывали рога сайги в южные регионы Казахстана с дальнейшей реализацией в КНР. Установлено, что добычу подозреваемые оценивали от 80 до 100 тысяч тенге за килограмм.

"В настоящее время проведены шесть обысков. Задержаны три участника в возрасте 34–46 лет, ещё трое объявлены розыск. Изъято 150 килограммов рогов сайги в количестве 732 штук. Кроме того сотрудники полиции изъяли у подозреваемых весы, холодное оружие (нож), незарегистрированное оружие, автомототехнику”, – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339-1 УК РК - "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов". Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от трёх до пяти лет с конфискацией имущества. Расследуют дело сотрудники Департамента полиции Карагандинской области.

 

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#браконьеры #сайгаки #красная книга
Вчера, 21:45
320
Журналист

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