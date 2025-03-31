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700 пациентам с различными диагнозами не выдавались бесплатные лекарства в ЗКО

Сегодня, 10:49
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:49
Сегодня, 10:49
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Фото: pixabay.com

Прокуратура ЗКО достигла решения вопроса об обеспечении лекарствами, передаёт BaigeNews.kz.

Прокуратурой Акжаикского района проанализированы вопросы обеспечения медикаментами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощью в деятельности Акжаикской районной больницы.

Как сообщается, были выявлены факты непредоставления лекарственных средств нуждающимся людям.

В частности, более 700 пациентам, состоящим на диспансерном учете с различными диагнозами, не выдавались бесплатные лекарства.

По мерам прокуратуры организовано бесперебойное обеспечение препаратами и направлена заявка на их дополнительное приобретение. 

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