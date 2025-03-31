700 пациентам с различными диагнозами не выдавались бесплатные лекарства в ЗКО
Сегодня, 10:49
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Сегодня, 10:49Сегодня, 10:49
134Фото: pixabay.com
Прокуратура ЗКО достигла решения вопроса об обеспечении лекарствами, передаёт BaigeNews.kz.
Прокуратурой Акжаикского района проанализированы вопросы обеспечения медикаментами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощью в деятельности Акжаикской районной больницы.
Как сообщается, были выявлены факты непредоставления лекарственных средств нуждающимся людям.
В частности, более 700 пациентам, состоящим на диспансерном учете с различными диагнозами, не выдавались бесплатные лекарства.
По мерам прокуратуры организовано бесперебойное обеспечение препаратами и направлена заявка на их дополнительное приобретение.
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