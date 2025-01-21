Министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства рассказала о результатах работы в области экокультуры, передает BaigeNews.kz.

По ее словам, в стране восстановлены 717 памятных мест, более 90 тысяч эковолонтеров приняли участие в 15 тысяч мероприятиях, включая инициативу "Киелі мекен".

В области экоконтроля был проведен общественный мониторинг 300 объектов, охвативший трех тысяч человек. 600 общественных организаций, экоблогеров и волонтеров активно участвовали в мероприятиях по очистке и озеленению.

Как подчеркнула Аида Балаева, "Таза Қазақстан" должна стать не просто акцией, а системной идеологической позицией нации. Это также отметил Президент в интервью изданию "Ana tili", где подчеркнул важность экологической чистоты, как высшей ценности для страны.