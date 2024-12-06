Более 700 машин задействовали в уборке снега в Астане
В приоритете уборка на центральных улицах.
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За день коммунальные службы Астаны вывезли из города более семи тысяч кубометров снега. В ночную смену уборка продолжается, на улицы вышли свыше 200 дорожных рабочих и выехали более 700 единиц спецтехники, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам.
В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.
В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.
Всего с начала холодов из города 66 822 рейсами вывезено порядка 853 тысяч кубометров снега.
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