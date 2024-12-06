За день коммунальные службы Астаны вывезли из города более семи тысяч кубометров снега. В ночную смену уборка продолжается, на улицы вышли свыше 200 дорожных рабочих и выехали более 700 единиц спецтехники, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам.

В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

Всего с начала холодов из города 66 822 рейсами вывезено порядка 853 тысяч кубометров снега.