Более 700 домов в Петропавловске после паводка не подлежат восстановлению

В Петропавловске проводят оценку и техническое обследование домов пострадавших во время паводков. Уже более двух тысяч жилых объектов изучено экспертами. Свыше 1,2 тысячи владельцев пострадавшей недвижимости получили техническое заключение о возможности или непригодности проживания в домах. Экспертам осталось осмотреть менее 130 жилых объектов. Корреспондент BaigeNews.kz совершил небольшой экскурс по одному из пострадавших микрорайонов, где 358 домов практически месяц стояли в воде.

Сильный урон нанесла стихия целому микрорайону Кожевенный. Не все дома выдержали напор водного потока и льда. Здесь с десяток пустых разгромленных участков встречается буквально через один. А ведь еще в начале весны на этих местах стояли дома.

Вода отступила, но не полностью. Здесь работает спецтехника по ее откачке через оградительный вал. Продолжаются и работы по ликвидации последствий паводка. Все, что было принесено водным потоком: мусор, ил, бревна, собирают в кучи и готовят к вывозу. Уровень воды в пик паводка доходил до трех метров. Поэтому часть домов была скрыта в воде по крышу. Некоторым повезло чуть больше. К примеру, в доме Елены Валыриной по улице Кожевенная вода не поднялась выше второго этажа, поэтому мебель и вещи, спрятанные там – уцелели.

"Дом построили в 2015 году. У нас небольшое подворье. Хозяйство успели вывезти. Нас предупреждали о возможной большой волне. Остались гуси и куры. Им спастись не удалось. 13 апреля все разом затопило. Из ущерба только сам дом, он долго стоял в воде. Ну и бытовая техника. Холодильник, стиральная машина новая. И за душевую кабину обидно. Мы ее купили прямо перед наводнением. Не успели толком попользоваться. Очень хочется домой", - рассказывает Елена.

В ликвидации последствии стихии семье Валыриной помогает мехбригада. После спада уровня воды их двор оказался заполнен мусором, илом, ветками.

У нас была оценка и техобследование. Показало, что дом подлежит восстановлению. Выделили около 14 миллионов тенге на ремонт. Но до него еще долго. Сейчас сняли полы, облицовку. Дом на сушке. Теперь, конечно, каждую весну будем бояться повторения наводнения. Страшно… Очень много кошек здесь. Они все напуганы, отчего не доверяют людям. Многие, конечно же, не пережили потоп", - дополнила собеседница.

К слову, соседей у семьи Валыриных поубавится. По итогам проведения технического обследования возможно дальнейшее проживание лишь в трёх домах. Мехбригады работают повсеместно. На помощь пришли и Лилии Хайретдиновой. Женщина вернулась в свой дом уже 23 апреля.

"Всё это время я живу на втором этаже. Не скажу, что условия комфортные, но зато я дома. У меня две собаки и стеснять родных и знакомых не хотелось. Испуганных и заблудившихся животных в микрорайоне сейчас много. Некоторые прибиваются. Подкармливаю. Сейчас у меня дома на первом этаже нет пола. Ребята помогают разбирать. Не знаю, сколько потребуется времени для просушки. Но хорошо одно – дом на месте…", - уверяет Лилия.

Около 50 владельцев пострадавшего жилья обратились за помощью в демонтаже и ремонтных работах к компаниям, предоставленным городским акиматом.

Оценка ущерба и техническое обследование в Петропавловске подходит к концу. Процесс пошел быстрее, когда на помощь приехали эксперты по оценке и лицензированные компании по техобследованию из Павлодара, Караганды, Кызылорды и Астаны.

"Когда произошло подтопление мы выбрали всю документацию по всем домам. У нас был список на 2156 домов. Из них 736 по нашей предварительной оценке, скорее всего, непригодные. Мы исходили из года постройки и материала. Но годен дом или нет решают независимые эксперты. Мы проанализировали рынок жилья в областном центре. Есть около 250 квартир, которые по всем параметрам подходили бы для жителей, которые пострадали в результате паводка. На рассмотрение комиссии выставили 50 объектов. Подано уже 19 заявок в фонд по приобретению альтернативного жилья. Из них пять заявили на строящиеся дома в микрорайоне Солнечный", - уточнил аким города Петропавловск Серик Мухамедиев.

В Петропавловске от самого крупного за последние 80 лет наводнения пострадало больше двух тысяч домов. Единовременную выплату в 100 МРП получили около трёх тысяч горожан и три с половиной тысяч владельцев дачных участков. Всего же в области с начала паводка подтопило 3 898 домов.

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