Более 70 процентов дохода госбюджета составили налоги

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Доходы бюджета Казахстана выросли на 35 процентов за год

По итогам января–июля текущего года в государственный бюджет страны поступило 11,4 триллиона тенге — на 35,4 процента больше, чем годом ранее, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Для сравнения: за семь месяцев прошлого года доходы государственного бюджета составили 8,4 триллиона тенге, увеличившись на 4,6 процента за год.

Большая часть доходов традиционно была получена за счёт налоговых поступлений: 70,8 процента от РК, или 8,1 триллиона тенге, — на 46,2 процента больше, чем годом ранее. В том числе поступления составили:

за счёт подоходного налога - 3,1 триллиона тенге,

за счёт внутренних налогов на товары, работы и услуги — 2,9 триллиона тенге,

за счёт налогов на международную торговлю и внешние операции — 1,2 триллиона тенге,

за счёт социального налога — 567,7 миллиарда тенге,

за счёт налогов на собственность — 254,5 миллиарда тенге.

Неналоговые поступления выросли на 22,6 процента за год, до 242,1 миллиарда тенге. Основная часть была получена за счёт доходов от государственной собственности (76,7 миллиарда тенге), а также за счёт штрафов, пеней, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми из госбюджета, a также содержащимися и финансируемыми из бюджета НБ РК (58,2 миллиарда тенге).

Поступления от продажи основного капитала достигли 127,7 миллиарда тенге — на 29,2 процента больше, чем годом ранее. В том числе на продажу государственного имущества, закреплённого за государственными учреждениями, пришлось 109 миллиарда тенге, на продажу земли и нематериальных активов — 17,3 миллиарда тенге, на продажу товаров из государственного материального резерва — 1,3 миллиарда тенге.

Поступления трансфертов за январь–июль выросли на 13,6 за год, процента до трёх миллиардов тенге.

За семь месяцев текущего года налога на имущество поступило на 177,5 миллиарда тенге — на 11,8 процента больше, чем годом ранее. Доля этого налога от всех налогов на собственность составила 69,7 процента.

Оставшаяся сумма налогов на собственность пришлась на налог на транспортные средства (67,8 миллиарда тенге, плюс 25,9 процента за год), земельный налог (9,1 миллиарда тенге, минус 5,4 процента) и единый земельный налог (103,7 миллиона тенге, плюс 15,8 процента).

Минфин РК сообщает, что за налоговый период 2021 года на сегодняшний день порядка 1,8 миллиона собственников (или 37,5 процента) не уплатили налог на имущество на общую сумму в 7,1 миллиарда тенге.