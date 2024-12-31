Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев перед Новым годом вручил сотрудникам полиции ключи от новых служебных автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Таким образом автопарк департамента полиции пополнился 77 новыми автомобилями.

"Укрепление материально-технической базы ДП, обновление автопарка позволит повысить эффективность работы полицейских. Выражаем благодарность акиму области за поддержку", — сказал начальник департамента полиции Бакитжан Малыбаев.

Начальник ДП поздравил сотрудников с наступающим Новым годом. Он поручил в праздничные дни перейти на усиленный вариант несения службы для обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году ветеринары ВКО получат новую технику и прибавку к зарплате.