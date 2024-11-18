Более 70 млрд тенге получили безработные казахстанцы из ГФСС

В Казахстане по состоянию на 1 ноября этого года численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) составила 256,6 тыс. человек. При этом 212,9 тыс. гражданам выплата была назначена именно в 2024году, а общая сумма выплат составила 70,6 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение трёх рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически", - проинформировали в Минруда.

В ведомстве напомнили, что соцвыплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Ранее стало известно, что в ЕАЭС безработица в сентябре сократилась на 14,9% (год к году).