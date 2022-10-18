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Более 70 МФО лишили лицензий в Казахстане
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка лишило лицензий 72 микрофинансовые организации, передаёт BaigeNews.kz.
Ведомство регулярно проводит работу по очистке рынка от недобросовестных участников, деятельность которых не соответствует предъявляемым требованиям и угрожает интересам потребителей.
"С начала 2022 года в отношении 72 организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в том числе 18 микрофинансовых организаций (МФО), 42 ломбардов и восем кредитных товариществ, применены санкции в виде лишения лицензии на микрофинансовую деятельность", - сообщили в Агентстве.
Основаниями для лишения лицензии послужили:
- по 10 МФО, семи ломбардам и шести кредитным товариществам: неосуществление деятельности в течение шести последовательных календарных месяцев со дня получения лицензии;
- по одному МФО: систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа;
- ещё по одному МФО: осуществление деятельности с систематическими (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушениями требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального Банка, а также осуществление неразрешенных законодательно видов деятельности;
- по шести МФО, 39 ломбардам и двум кредитным товариществам: добровольное прекращение деятельности в связи с реорганизацией или ликвидацией.
Агентством наблюдается повышенный рост в сегменте краткосрочных онлайн микрокредитов до 50 МРП. Запланированы проверки 10 крупных МФО, на долю которых приходится порядка 80 процентов задолженности по онлайн микрокредитам до 50 МРП. До конца года будут завершены проверки в шести МФО.
С информацией об организациях, в отношении которых применены санкции, можно ознакомиться по ссылке.
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