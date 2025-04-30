Председатель городского Совета ветеранов Ахан Бижанов на брифинге в РСК Алматы сообщил о ключевых мероприятиях и мерах поддержки, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в городе проживают 21 участник войны и более шести тысяч тружеников тыла. Все они получают государственные пособия в полном объёме. В честь юбилея Победы каждому ветерану выделена единовременная выплата в размере пять миллионов тенге, а труженикам тыла — по 100 тысяч тенге.

В честь Дня Победы в Алматы реализован обширный праздничный план: 76 крупных мероприятий охватывают культурные, социальные, спортивные и военно-патриотические направления. Главным событием 9 мая станет возложение цветов у Вечного огня в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Здесь состоится памятная церемония с участием ветеранов, жителей города, представителей ветеранских и молодёжных организаций. Прозвучат песни военных лет, участники почтут память павших минутой молчания, а ветераны поделятся воспоминаниями о фронтовых годах.

В этот же день в Алматы пройдёт патриотическая акция "Батырларға тағзым", организованная ветеранскими объединениями при поддержке акимата города. Начало мероприятия запланировано на 10:15. Участники пройдут колонной от Центрального парка культуры и отдыха до Парка 28 гвардейцев-панфиловцев, где состоится возложение цветов к Вечному огню.

"Единство – это фундамент нашей государственности. Мы разные, но равные. В мире и согласии мы строим будущее нашего Казахстана", — отметил председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Мурат Абдушкуров в своём обращении.

Он подчеркнул важность уважения к тем, кто защищал и продолжает защищать Родину, особенно в год 80-летия Великой Победы.

Организаторы подчёркивают, что акция носит исключительно патриотический характер.

"Ничто не должно омрачить юбилейное мероприятие. Призываю доверять только официальной информации, соблюдать порядок и уважать подвиг старшего поколения", — отметил председатель Совета генералов Казахстана Бексултан Сарсеков.

Особое внимание уделено патриотическому воспитанию молодёжи. В учебных заведениях проходят акции "Ардагер өсиеті", "Батырдың ұрпағымын", военно-патриотические игры и посещения воинских частей.

"В этом году, к 80-летию Победы, в городе проведены масштабные работы — впервые с 1975 года полностью отреставрирован Мемориал Славы. Вместе с тем, завершается работа по созданию Музея военной техники под открытым небом, обновлён военно-исторический музей в Доме Армии", — рассказал Ахан Бижанов.

Кроме того, по указу Президента, учреждена юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", которой в Алматы будут награждены более 6 200 человек.