Более 7 тысяч шахтеров вышли на пенсию досрочно в Казахстане

Вице-премьер-министр Тамара Дуйсенова в мажилисе рассказала, сколько шахтеров вышли на пенсию досрочно, передаёт BaigeNews.kz.

"С начала года выплачиваются специальные надбавки для работников, занятых во вредных условиях труда. За этот период количество получателей достигло 7 140 человек, на эти цели выделено 1,2 млрд тенге", - сказала Тамара Дуйсенова.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что сейчас рассматривается возможность предоставить это право тем шахтерам, которые выработали выслугу лет до 1 января 2014 года.

"Данный вопрос министерством проработан - мы провели актуализацию всех данных, порядка 18 тыс человек, которые подтверждаются записями в трудовой книжке. Если вы помните, мы эту работу начали проводить с профсоюзами по оцифровке трудовых книг данных лиц. Бюджетная заявка составлена, с госорганами основными согласовано. У нас состается только одна инстанция - Минфин. Мы в принципе готовы к тому, чтобы этим людям тоже дать доступ к данным выплатам", - сказала она.

Ранее в Минтруда озвучили условия выхода шахтёров на пенсию в 55 лет.