Более 7 тысяч обращений поступило в Конституционный суд Казахстана

Два года назад Глава государства высказался о необходимости создания в Казахстане Конституционного суда. В то время в стране уже работал Конституционный совет, но вот обращаться напрямую за разъяснениями тех или иных норм казахстанцы не могли. Поэтому 1 января 2023 года, по инициативе президента, в республике появился Конституционный суд. За почти полтора года работы в высшую судебную инстанцию поступило порядка 7 тысяч обращений. На что чаще всего жаловались соотечественники, и какая работа проделана им за это время, корреспондент BaigeNews.kz узнал у судьи Конституционного суда Айжан Жатканбаевой.

- Айжан Ержановна, каких важных результатов удалось достичь Конституционному суду за сравнительно непродолжительный срок?

- В рамках предварительного контроля Конституционным судом рассмотрено три обращения президента на соответствие Конституции проектов Социального кодекса, законопроектов по вопросам административной реформы в стране и о возврате государству незаконно приобретённых активов. Вся остальная проделанная работа - это работа по обращениям уполномоченных должностных лиц и государственных органов, и что, особо следует подчеркнуть, по обращениям граждан. Рассмотрены обращения депутатов парламента, премьер-министра, министра торговли и интеграции, генерального прокурора, председателя Агентства по противодействию коррупции и Верховного суда. Все остальное, а это 99% — это обращения граждан Казахстана. Если обратится к статистике, то за полтора года поступило 7 254 обращения, из них около 2 000 обращений - за чуть менее полугода 2024 года. В целом Конституционным судом принято 45 нормативных постановлений. 8 норм признаны не соответствующими Конституции, 13 – соответствующими. 26 норм законов различных отраслей права были признаны конституционными, но с внесением рекомендаций. По сути, это большая работа, которая позволила усовершенствовать законодательство и привести его в соответствие с духом и буквой Конституции.

- На что чаще всего жаловались казахстанцы?

- Большинство обращений граждан связаны с обеспечением конституционного права на судебную защиту, а также равенства всех перед законом и судом. Но, нужно отметить, что обращения 2023 и 2024 года по характеру разные. В 2023 году в большинстве были обращения на проверку конституционности отдельных положений уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, а также нормы, регламентирующие те или иные аспекты доступа к государственной или иной службе. В первом же полугодии 2024 года превалируют обращения по социальному, семейному и налоговому законодательству.

- В первый год работы Конституционного суда зачастую казахстанцы направляли обращения, которые не входили в его компетенцию. Приводили данные, что такими оказались 93% обращений. Как это влияло на работу суда?

- Конституционный закон устанавливает определенные требования по форме и содержанию обращения. Это мировая практика и это очень важно. Нужно помнить, что, качественное обращение — это четко изложенная позиция автора, в котором должно быть указано, какое именно конституционное право нарушено. Это залог того, что обращение дойдет до адресата и будет рассмотрено именно с той позиции, которая интересует заявителя.

- Какие самые важные дела из вашей практики можете выделить?

- Каждое дело важное. Нельзя и даже невозможно выделить то или иное дело. Поскольку каждое обращение - это лишь основание, оно решает судьбу ни одного человека, а всех тех, кто попал в подобные ситуации. Так, например, одно обращение привело к тому, что были восстановлены пенсии нескольких граждан страны. Если говорить о делах, где я была судьей-докладчикам, могу выделить три обращения экс-судей. Суды являются самостоятельной ветвью власти, и судебная система имеет свою специфику. Конституционный суд, рассматривая эти обращения, исходил из позиции того, что судья независим при отправлении правосудия. А возложенная миссия осуществления правосудия требует от него высокой квалификации.

- Расскажите о самых интересных и необычных обращениях?

- Говорить о необычности сложно, поскольку каждое дело своеобразно. Каждое дело решается именно с позиции соответствия не только норме, но и духу Конституции. Именно этот ракурс анализа придает даже самому обыденному делу иную интерпретацию. Интересно то дело, которое у тебя в производстве. Оно поглощает твое внимание полностью до тех пор, пока по нему не будет принято итоговое решение. Сейчас, например, это обращение о проверке на конституционность нормы, устанавливающей в качестве источника исчисления алиментов дохода с предпринимательской деятельности.

- Какова специфика работы судьи Конституционного суда?

- К судьям Конституционного суда предъявляются определенные требования. Это должны быть люди с высокой квалификацией в области права и безупречной репутацией. У нас 11 судей с большим опытом. Международные эксперты высоко оценили состав действующего Конституционного суда, а именно наличие и практиков, и ученых. Благодаря этому каждое решение анализируется и с научной, и с практической точек зрения. Консенсус иногда сложен, но достигается.

- С какими сложностями сталкиваются в своей работе судьи Конституционного суда?

- Это скорее специфика работы, а не сложности. Норма закона или иного нормативного правового акта, вызывающая сомнение на соответствие Конституции, безусловно, подлежит разностороннему анализу. Проводится опрос уполномоченных органов, большая аналитическая работа, исследуется правоприменительная практика. Все это для того, чтобы провести системный и объективный анализ именно этой нормы. А именно на возможность нарушения ею других норм основного закона и ущемления конституционных прав гражданина. В результате такого анализа рождаются рекомендации по улучшению законодательства. Как уже сказано, каждое постановление Конституционного суда содержат такие рекомендации. И Конституционный суд вправе ждать того, что эти рекомендации будут адекватно восприняты и учтены заинтересованными органами.

- Поскольку Конституционный суд работает в Казахстане сравнительно недавно в Казахстане, были ли обнаружены за это время какие-то недоработки в организации самого Конституционного суда? Нужны ли какие-то изменения?

- Непосредственно в организации Конституционного суда таковых недоработок нет. Аппарат суда реагирует четко. Работа регламентирована Конституционным законом и регламентом.

- Когда появился Конституционный суд в стране, казахстанцы не сразу разобрались в его компетенции. Поэтому обращались по самым разным вопросам. Сократился ли с тех пор поток таких обращений?

- Статистика показывает, что объем обращений немного сократился. Это во многом связано с тем, что граждане начала понимать специфику и предназначение Конституционного суда. В этом большая заслуга его аппарата. Разработан доступный на сайте и в социальных сетях материал именно по обращениям. Проведено много работы с юридическим сообществом в форме обучающих курсов и семинаров. Главное улучшилось качество обращений. Это действительно важно. Люди учатся критически оценивать свои жизненные ситуации с точки зрения положений основного закона страны.