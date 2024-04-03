Более 7 тысяч казахстанцев самостоятельно ограничили себя от участия в азартных играх

По состоянию на 1 апреля этого года через мобильное приложение "eGov mobile" онлайн услугой по самостоятельному ограничению от участия в азартных играх и пари воспользовались более 7 тысяч граждан и резидентов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма РК.

В бумажном формате от участия в азартных играх и пари ограничили себя более 3 тысяч человек.

"Новая онлайн услуга по сравнению с бумажным форматом подачи заявления значительно сокращает срок обработки запроса и упрощает процедуру самоограничения от участия в азартных играх. то позволяет всем гражданам, прежде всего, чрезмерно увлекающимся азартными играми, мгновенно заблокировать себе доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам лицензированных букмекерских контор", - сказал заместитель министра туризма и спорта Мирас Тулебаев.

В министерстве отметили, что заявление должно подаваться лицом, желающим ограничить свое участие в азартных играх и пари, самостоятельно с использованием персонального ЭЦП. Не допускается подача заявления третьими лицами.



Для удобства пользователей ведомством совместно с АО "Национальные информационные технологии" разработана подробная видеоинструкция, которая доступна по ссылке и на интернет-ресурсе Министерства туризма и спорта: https://youtube.com/shorts/bL4fCXvb-II?feature=share

Как ранее сообщалось, с 18 марта текущего года в пилотном режиме была запущена онлайн услуга по самостоятельному ограничению граждан и резидентов РК от участия в азартных играх и пари.