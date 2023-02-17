Более 7 млрд тенге выделят из резерва правительства на реконструкцию здания акимата Алматы

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На сайте открытых НПА опубликован проект постановления правительства Республики Казахстан "О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

"Выделить Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан из резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 7 010 773 250 (семь миллиардов десять миллионов семьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят) тенге для перечисления акимату города Алматы в виде целевых трансфертов на развитие для реконструкции здания акимата Алматы", - говорится в документе.

Кроме того, акимату города до 1 декабря 2023 года представить в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан отчёт по целевому использованию выделенных средств.

К слову, строительство планируется завершить в мае 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 2 марта.