open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Более 7 млрд тенге выделят из резерва правительства на реконструкцию здания акимата Алматы
inform.kz Сегодня, 13:56
157
Сегодня, 13:56
157
Фото: inform.kz

Более 7 млрд тенге выделят из резерва правительства на реконструкцию здания акимата Алматы

На сайте открытых НПА опубликован проект постановления правительства Республики Казахстан "О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

"Выделить Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан из резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 7 010 773 250 (семь миллиардов десять миллионов семьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят) тенге для перечисления акимату города Алматы в виде целевых трансфертов на развитие для реконструкции здания акимата Алматы", - говорится в документе.

Кроме того, акимату города до 1 декабря 2023 года представить в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан отчёт по целевому использованию выделенных средств.

К слову, строительство планируется завершить в мае 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 2 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#акимат #восстановление #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:56
157
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх