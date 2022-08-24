Более 650 медпунктов не хватает в сёлах Казахстана. Что планирует делать Минздрав?

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Все сёла в Казахстане обеспечат медицинской инфраструктурой. В Минздраве отчитались, что и где будут строить и ремонтировать в ближайшие годы, передаёт BaigeNews.kz.

Ход исполнения поручений Главы государства обсудили под председательством вице-премьера Ералы Тугжанова. Участие в мероприятии приняли глава министерства здравоохранения Ажар Гиният, ее заместители, руководители департаментов Минздрава, представители АСПИР, министерства национальной экономики и финансов, подведомственных организаций.

О разработке пилотного проекта "Модернизация сельского здравоохранения" доложил вице-министр Жандос Буркитбаев.

Он сообщил, все сёла в стране будут обеспечены медицинской инфраструктурой. В них построят медпункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

Ведомством совместно с акиматами определена потребность в строительстве объектов ПМСП. Стране требуется 655 зданий для медиков. 228 из них планируют построить с нуля, 427 - возвести взамен действующих.

"Будет организовано 32 многопрофильные центральные районные больницы - модернизация 12 действующих и организация 20 новых", - сообщил Буркитбаев.

Это предусматривает открытие в клиниках инсультного и кардиологического центров, отделений медреабилитации, травматологии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии, приемного покоя с триаж системой, а также оснащение современным медицинским оборудованием и проведение капитальных ремонтов.