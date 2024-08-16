Более 650 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна "Ампил"
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Власти Японии объявили тревогу в связи с приближением мощного тайфуна "Ампил", передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Отменены сотни авиарейсов, прекращено или ограничено железнодорожное сообщение.
По прогнозам синоптиков, днем 16 августа тайфун "Ампил" подойдет к префектуре Тиба на юго-востоке Японии и продолжит движение вдоль побережья региона Тохоку. Жителей прибрежных регионов, которые находятся на пути стихии, предупредили о сильном ветре и проливных дождях. Ожидается, что в дни прохождения тайфуна может выпасть месячная норма осадков. Также возможно затопление низин и оползневые явления, сообщает телеканал NHK.
В столичном регионе частично перекрыты дороги, не работает паромная переправа в Токийском заливе. По ряду направлений приостановлено движение скоростных поездов "Синкансэн". Людям рекомендовано не покидать свои дома без экстренной необходимости и следить за сообщениями местных властей.
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