В Казахстане за последние годы число граждан, обратившихся за поддержкой Омбудсмена, значительно увеличилось. В 2023 году было проведено почти 2,5 тысячи личных приемов, что в пять раз больше показателей 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

За 11 месяцев 2024 года количество приемов уже достигло 2 723. Общее число обращений за тот же период составило 6 209, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Основные проблемы, с которыми обращаются граждане, включают действия/бездействие органов досудебного следствия, несогласие с судебными решениями и нарушения прав осужденных. С 2013 года в Казахстане действует Национальный превентивный механизм (НПМ), работающий по модели "Омбудсмен+", которая предполагает активное сотрудничество с гражданским обществом и НПО. Сегодня НПМ охватывает более 3,5 тысяч учреждений, а в его составе работают 20 региональных групп.

В 2023 году представители Омбудсмена провели 684 посещения закрытых учреждений, выдав 600 рекомендаций, из которых 78% были исполнены. За 11 месяцев этого года проведено 770 посещений, выдано 1 014 рекомендаций, из которых реализовано 81%. Такая деятельность способствует предотвращению нарушений и защите прав заключенных.

Правовое просвещение стало ключевым направлением деятельности. За 11 месяцев 2024 года проведено 1 092 выездных встреч, лекций и консультаций, охвативших более 330 тысяч человек, что в 20 раз превышает показатели прошлого года.

Институт Уполномоченного активно взаимодействует с международными организациями и коллегами. За последние два года было проведено 98 встреч с представителями посольств и международных организаций, а также принято участие в 27 международных мероприятиях.

Работа в области защиты прав человека требует постоянного совершенствования, и Институт Уполномоченного в Казахстане стремится оправдать доверие граждан, внося свой вклад в построение справедливого и правового общества. Таким образом, Казахстан демонстрирует системный и комплексный подход к вопросам прав человека, следуя как национальным, так и международным стандартам. Благодаря новым законодательным инициативам, расширению правозащитных механизмов и демократическим реформам, республика подтверждает свою приверженность принципам справедливости, равенства и верховенства закона. Эти шаги укрепляют позиции Казахстана как прогрессивной и правозащитной страны, открытой для диалога и партнерства на международной арене.

Защита прав человека – это не только обязанность государства, но и ответственность каждого члена общества. Для достижения устойчивых результатов в этой сфере необходимо объединение усилий государства, гражданского общества, бизнеса и самих граждан. Государственные органы обязаны постоянно совершенствовать законодательство для устранения пробелов, способствующих нарушениям прав, а также повышать эффективность правоприменительной практики, обеспечивая гражданам доступ к правосудию и социальной защите.

Общественные организации, активисты и правозащитники играют важную роль в выявлении проблем, защите интересов уязвимых групп и мониторинге соблюдения прав. Их поддержка государством, в том числе на законодательном уровне, необходима для укрепления правозащитных механизмов.

Подводя итоги, можно отметить, что День прав человека напоминает о важности непрерывной работы в этом направлении. Успех возможен только при участии всех сторон: государства, гражданского общества и граждан. Совместные усилия помогут укрепить правозащитные механизмы, сократить социальное неравенство, а также гарантировать доступ к правосудию и основным правам для всех.

Уполномоченный по правам человека обращается ко всем гражданам с призывом не оставаться равнодушными. Уважение, защита и продвижение прав человека – это основа построения сильного, справедливого и демократического общества.

Напомним, ранее сообщалось, что борьба с насилием на всех уровнях – показатель зрелости государства.