Более 600 жителей Кульсары получили компенсацию на восстановление жилья

Договоры на получение компенсаций на восстановление жилья, пострадавшего от паводка, подписали 1 164 жителя Кульсары, из них выплаты получили 606 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе подомового обхода мобильными группами выданы результаты оценки и технического обследования 1 667 домов. Также осуществляется разъяснение результатов оценки ущерба и провед`нной технической экспертизы пострадавшего имущества. В этих работах задействовано 20 мобильных групп.

Среди подписавших договор на получение компенсации Жанаргуль Артыгалиева, ее дом признан аварийным и рекомендован к сносу.

"К нам приходили специалисты двух комиссий, провели техническую экспертизу и оценку. После чего мобильная группа принесла результат оценки. С предложенной акиматом суммой мы согласны, уже заключили соглашение", - рассказала Жанаргуль Артыгалиева.

По словам пенсионера Дабыла Ахметова, он ознакомился с результатом оценки его пострадавшего имущества, согласившись с суммой денежной компенсации, подписал договор с акиматом.

"Благодарю акимат Жылыойского района за справедливую оценку моего подтопленного дома. Надеюсь, что в следующем году подобного паводка в нашем городе не будет", - сказал Дабыл Ахметов.

Работы по оценке пострадавшего имущества в Кульсары планируют завершить до конца недели. Специалисты работают круглосуточно.