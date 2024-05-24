Более 600 жителей Кульсары получили компенсацию на восстановление жилья
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Договоры на получение компенсаций на восстановление жилья, пострадавшего от паводка, подписали 1 164 жителя Кульсары, из них выплаты получили 606 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе подомового обхода мобильными группами выданы результаты оценки и технического обследования 1 667 домов. Также осуществляется разъяснение результатов оценки ущерба и провед`нной технической экспертизы пострадавшего имущества. В этих работах задействовано 20 мобильных групп.
Среди подписавших договор на получение компенсации Жанаргуль Артыгалиева, ее дом признан аварийным и рекомендован к сносу.
"К нам приходили специалисты двух комиссий, провели техническую экспертизу и оценку. После чего мобильная группа принесла результат оценки. С предложенной акиматом суммой мы согласны, уже заключили соглашение", - рассказала Жанаргуль Артыгалиева.
По словам пенсионера Дабыла Ахметова, он ознакомился с результатом оценки его пострадавшего имущества, согласившись с суммой денежной компенсации, подписал договор с акиматом.
"Благодарю акимат Жылыойского района за справедливую оценку моего подтопленного дома. Надеюсь, что в следующем году подобного паводка в нашем городе не будет", - сказал Дабыл Ахметов.
Работы по оценке пострадавшего имущества в Кульсары планируют завершить до конца недели. Специалисты работают круглосуточно.
Самое читаемое
- Казахстанку выдворили из Кыргызстана, её детей могут отправить в детдом
- Общественники Семея требуют наказать бизнесменов за разрушение памятников архитектуры
- Чемпион мира из Актобе подал в суд на министерство
- Миллиард кубометров воды направили по реке Шу в Туркестанскую область
- Не пускала в школу, не водила к врачам: ещё одна жуткая история приёмной семьи в Акмолинской области