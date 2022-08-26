Более 600 видов кружков и секций работают для детей в Акмолинской области

Фото: иллюстративное/pixabay

Дополнительным образованием в Акмолинской области на сегодня охвачены около 94 тысяч детей. В регионе действует 51 организация, где занимаются почти 20,5 тысяч ребятишек. Работают более 600 видов кружкой и секций. О том, как педагоги стараются воспитать всесторонне развитых детей, на августовской конференции "Образованная нация: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм" рассказал руководитель управления образования Бейбит Жусупов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день дополнительным образованием охвачено около 94 тысяч детей. 20 453 ребенка занимаются в организация допобразования", — уточнил главный педагог Акмолинской области.

В целях увеличения охвата ребят по решению сессии маслихата на 2022 год выделено 1 200 млн тенге.

"По итогам трех конкурсных процедур в области дополнительно открыты 45 кружков и секций в пяти направлениях: художественно-эстетическое, декоративное, спортивное, техническое, социально-гуманитарное, за счет государственного образовательного заказа. Данная инициатива позволила дополнительно охватить разными видами творческих кружков и секций 4 112 детей", — проинформировал Бейбит Жусупов.

В целом организации дополнительного образования занимаются по семи направлениям: художественно-эстетическое, декоративное, спортивное, техническое, естественно-научное, социально-гуманитарные, туристко-краеведческие, в них сегодня насчитывается 607 видов кружков/секций.

Дети посещают и занимаются во внешкольных организациях по желанию и интересам. Напомним, этим летом в Акмолинской области начал работу по программам летнего отдыха школьников оздоровительный комплекс "Сункар". В течение лета было проведено семь смен. Центр оснащен современной спортивной инфраструктурой, уютными номерами, дети ежедневно пили в лечебных целях кумыс.

"В 2019 году 15 загородных детских оздоровительных центров охватили отдыхом около 7 500 школьников, но сегодня, благодаря запуску комплекса "Сункар", этот показатель превысил 10 тысяч человек. За лето он принимает более полутора тысяч ребятишек. А работает комплекс круглый год. Так, зимой и весной здесь проходят спортивные, культурно-массовые и туристические мероприятия с участием порядка 2000 из сельских и городских школ. Для педагогов на базе комплекса проводятся обучающие семинары, круглые столы и диалоговые площадки", — дополнил спикер.

Главный педагог области озвучил также информацию о создании благоприятной образовательной среды для детей с особыми потребностями. Так, в Акмолинской области насчитывается 11 395 таких ребят, 1 643 из них имеют инвалидность. В регионе функционируют 28 специальных организаций образования.

"В этом году планируется открыть шесть кабинетов поддержки инклюзии. С 21 июня такой кабинет заработал на базе средней школы в селе Жана Кийма Жаксынского района. С 1 сентября подобные кабинеты будут оказывать помощь детям в районах Биржан сал и Жаркаинском", — уточнил Жусупов.

А уже в будущем году планируется открыть еще 29 кабинетов поддержки инклюзии на сумму 304,5 млн тенге. Августовская конференция собрала более 400 человек. Новшеством стала трансляция в социальных сетях с охватом более 5 тысяч представителей учительской и родительской общественности. Слова уважения и благодарности педагогам высказал вице-министр просвещения Казахстана Айбат Ильясов.