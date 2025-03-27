В области Улытау продолжаются интенсивные мероприятия по обеспечению безопасности на Кенгирском водохранилище, передаёт BaigeNews.kz. В связи с таянием льда сотрудники ДЧС активно работают, чтобы предотвратить возможные происшествия и обеспечить безопасность граждан. В этих условиях спасатели проявляют высокую бдительность и оперативность.

Кроме того, в регионе активно проводятся санитарные мероприятия. С начала февраля уже утилизировано более 660 туш сайгаков, что стало результатом совместной работы сотрудников ДЧС, "Охотзоопрома" и акимата Жезказгана. В период с 24 по 26 марта вывезено ещё 110 туш, составлены соответствующие акты.

Специалисты продолжают тщательную очистку территории, чтобы гарантировать безопасность и благополучие людей, а также сохранность экосистемы региона.