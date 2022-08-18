Более 600 ОСИ создано в столице

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В Нур-Султане зарегистрировано 646 объединений собственников имущества (ОСИ) и создано 1085 простых товариществ (ПТ). Об этом на брифинге сообщил руководитель отдела инспекции района "Есиль" Ернар Киябаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В законе предусмотрено, где единая инженерная сеть, либо же единый фундамент, нужно регистрировать одно ОСИ. И в таком репертуаре получается создано 646 ОСИ 826 многоквартирных жилых домов. Порядка 1085 ПТ образовано, соответственно исполнение уже стоит на 68 процентов", - сказал Киябаев.

По каким воросам астанчане обращаются в Центр ОСИ, рассказала руководитель организации Гульвира Абетова. За 2022 год было принято более семи тысяч разноплановых обращений.

"С начала года участились и повысились обращения по заявкам части цифровизации. В основном обращения по цифровизации касаются проведения голосования, смены поставщиков услуг, бухгалтерии и диспетчеризации. Граждане направляют свою потребность на повышение прозрачности в управлении жилыми домами. Всего с начала года 1700 обращений принято. Ежедневно по вопросу создания ОСИ на базе центра жилья регистрируется по 7-10 новых инициативных групп", - отметила она.

Напомним, что сроки перехода на объединения собственников имущества (ОСИ) и простые товарищества (ПТ) продлили до 1 июля 2023 года.