Более 600 компаний с российским капиталом открылись в ЗКО с 2022 года

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Более 600 компаний с российским капиталом открылись в ЗКО с 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жанна Беккалиева сообщила, что только в 2022 году с участием иностранного капитала в области образовались 540 предприятий, 519 из которых — российские. А за четыре месяца этого года с участием иностранного капитала в регионе открылись 98 предприятий, 90 из которых российские.

Среди них самыми крупными являются ТОО "PlyComUralsk" (занимается производством фанеры) на 2,5 миллиарда тенге с созданием 45 рабочих мест, ТОО "QazFanCom" (производство оконных рам) на 500 миллионов тенге с 40 рабочими местами, ТОО "Экопласт Карасай" (производство подоконников) на 200 миллионов тенге, в котором созданы 15 рабочих мест.

В июне этого года планируется ввести в эксплуатацию предприятие Packaging Systems по производству бигбэга (мягкие контейнеры для расфасовки упакованных и насыпных строительных материалов, руды, овощей, фруктов и других продуктов питания). Стоимость проекта составляет 1,4 миллиарда тенге. На сегодня компания взяла в аренду площадку на территории Уральского механического завода и проводит ремонтные работы.