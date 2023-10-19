Более 600 гражданских активистов собрались на форуме в Астане
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В Астане проходит XI Гражданский форум на тему "Справедливый Казахстан: для всех и каждого – главный вектор развития гражданского общества", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оргкомитет форума.
Как отметили в пресс-службе Гражданского форума, мероприятие проводится в целях определения роли гражданского сектора, как полноценного и взаимовыгодного партнёра государства, в консолидации общества для достижения стратегической цели Казахстана - построение Справедливого государства.
В работе Форума принимают участие более 600 гражданских активистов со всей страны.
"За эти годы Форум стал широко известной и эффективной "диалоговой площадкой" для обмена мнениями по широкому спектру вопросов не только гражданского общества, но и проблем, актуальных для всей страны. Все важные задачи, обозначаемые Главой государства о развитии диалога и партнерства с гражданским обществом, вопросы, поднимаемые самим гражданским обществом решались через решения Гражданского форума", - сказала министр культуры и информации РК Аида Балаева.
Глава ведомства отметал, что за последние три года решения Форума стали основой для принятия ряда стратегических документов и законов.
"В их числе, Концепция развития гражданского общества до 2030 года, Закон "Об общественном контроле", законодательные поправки по созданию единого легитимного института онлайн-петиций, внесение изменений в законодательство об общественных советах, мирных собраниях, о благотворительности, волонтерской деятельности, государственном социальном заказе и грантовом финансировании НПО", - добавила министр.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил обращение к участникам XI Гражданского форума.
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