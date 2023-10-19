  • 19 Октября, 12:58
  • BAIGENEWS
Семь лет проведёт в колонии укравший невесту парень в Казахстане
Новый онкоцентр в Астане начнёт работу в 2024 году
Токаев встретился с председателем высшего совещательного органа Китая
Прогрессивную шкалу ИПН хотят ввести в Казахстане
Токаев выступил с инициативой о создании партнёрской сети в Пекине
У недобросовестных застройщиков изъяли имущество в Астане
Посетителей мечети эвакуировали в Астане
Руководство детсадов Астаны наказали за принятие детей без прививок от кори
Доступно пробное онлайн-тестирование по ЕНТ
Казахстан обыграл Финляндию в отборе Евро-2024
Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Более 600 гражданских активистов собрались на форуме в Астане

Сегодня, 11:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
оргкомитет гражданского форума Сегодня, 11:33
Сегодня, 11:33
258
Фото: оргкомитет гражданского форума

В Астане проходит XI Гражданский форум на тему "Справедливый Казахстан: для всех и каждого – главный вектор развития гражданского общества", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оргкомитет форума.

Как отметили в пресс-службе Гражданского форума, мероприятие проводится в целях определения роли гражданского сектора, как полноценного и взаимовыгодного партнёра государства, в консолидации общества для достижения стратегической цели Казахстана - построение Справедливого государства.

В работе Форума принимают участие более 600 гражданских активистов со всей страны.

"За эти годы Форум стал широко известной и эффективной "диалоговой площадкой" для обмена мнениями по широкому спектру вопросов не только гражданского общества, но и проблем, актуальных для всей страны. Все важные задачи, обозначаемые Главой государства о развитии диалога и партнерства с гражданским обществом, вопросы, поднимаемые самим гражданским обществом решались через решения Гражданского форума", - сказала министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Глава ведомства отметал, что за последние три года решения Форума стали основой для принятия ряда стратегических документов и законов.

"В их числе, Концепция развития гражданского общества до 2030 года, Закон "Об общественном контроле", законодательные поправки по созданию единого легитимного института онлайн-петиций, внесение изменений в законодательство об общественных советах, мирных собраниях, о благотворительности, волонтерской деятельности, государственном социальном заказе и грантовом финансировании НПО", - добавила министр.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил обращение к участникам XI Гражданского форума.

Самое читаемое

Наверх