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  • Более 600 человек пострадали от торнадо в американском Арканзасе
кадры видео Сегодня, 09:24
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Сегодня, 09:24
140
Фото: кадры видео

Более 600 человек пострадали от торнадо в американском Арканзасе

По меньшей мере 600 человек пострадали и двое погибли в результате двух торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой, телеканал CBS.

Отмечается, что основной удар стихийного бедствия пришелся на центральную часть штата, на административный центр Литл-Рок и его окрестности. По данным телеканала, более 70 тысяч американцев остались без электроснабжения,  здания и автомобили получили серьёзные повреждения. 

По меньшей мере два человека погибли в городе Уинн на северо-востоке штата Арканзас. 

Губернатор Сара Сандерс ввела режим чрезвычайной ситуации, задействовала силы Нацгвардии для ликвидации последствий удара стихии. На кадрах, снятых местными жителями, видно, что торнадо ломали дома, вырывали деревья.

Видео: https://t.me/c/1754252633/53838
Видео: https://t.me/c/1754252633/53838
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Сегодня, 09:24
140
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