Более 600 человек пострадали от торнадо в американском Арканзасе

Фото: кадры видео

По меньшей мере 600 человек пострадали и двое погибли в результате двух торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой, телеканал CBS.

Отмечается, что основной удар стихийного бедствия пришелся на центральную часть штата, на административный центр Литл-Рок и его окрестности. По данным телеканала, более 70 тысяч американцев остались без электроснабжения, здания и автомобили получили серьёзные повреждения.

По меньшей мере два человека погибли в городе Уинн на северо-востоке штата Арканзас.

Губернатор Сара Сандерс ввела режим чрезвычайной ситуации, задействовала силы Нацгвардии для ликвидации последствий удара стихии. На кадрах, снятых местными жителями, видно, что торнадо ломали дома, вырывали деревья.