Аким Астаны Женис Касымбек сообщил о масштабных планах по ремонту и строительству дорог в текущем году. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"С наступлением благоприятных погодных условий в столице приступили к работам по благоустройству, озеленению и ремонту дорог", — отметил аким.

По его данным, в 2025 году планируется отремонтировать свыше 60 улиц, в том числе в жилых массивах. В настоящее время дорожные работы уже начаты на улицах Жанаконыс, Карталы, Фахтбен Абдул Азиз, Герцена, Бокеева и других. Также работы идут на участках шоссе Алаш (от улицы 69 до улицы 191), шоссе Коргалжын (от проспекта Туран до улицы 128), улице Керей и Жанибек хандар (от улицы Сауран до улицы Муртаза).

Кроме того, в 2025 году предусмотрено строительство 43 объектов общей протяженностью 14,7 км. Из них восемь проектов будут завершены, 28 — продолжены, еще семь — начнутся.

Среди новых участков: ул. К. Кайсенова (от ул. Бухар жырау до пр. Улы Дала); ул. Бухар жырау (от пр. Аль-Фараби до ул. Жошы хан); ул. Рыскулова (от пр. Мангилик Ел до канала Нура-Ишим); ул. Тауелсиздик (со стороны ул. Кабанбай батыра) и другие.

Аким также сообщил о реализации важного инфраструктурного проекта — строительства двухуровневой транспортной развязки на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсековой. В этом году планируется завершить строительство металлических пролетов путепровода и съездов, что обеспечит полноценный проезд по улице Бейсековой через проспект Тлендиева.

Параллельно ведется строительство улицы К. Мухамедханова. До конца года планируется обеспечить сквозной проезд, что позволит разгрузить перекресток Айтматова и Кургальжинского шоссе.