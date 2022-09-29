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  • Более 60 тысяч сирот не могут получить положенное по закону жильё - депутат
ria.ru Сегодня, 12:06
174
Фото: ria.ru

Более 60 тысяч сирот не могут получить положенное по закону жильё - депутат

Мажилисмен Амангельды Толамисов направил депутатский запрос, в котором сообщил об острой проблеме с выделением жилья для детей-сирот, передает BaigeNews.kz. Парламентарий напомнил о том, что в нашей стране такие дети имеют право на первоочередное получение жилья из государственного жилищного фонда. На сегодняшний день в этой категории в очереди на получение жилья стоят 60 845 граждан. 

"Предлагаю ставить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на постоянную прописку по месту пребывания, а не по месту нахождения учреждений, в которых они воспитываются, и поставить в очередь на жилье в тех регионах. Это позволит им быстрее получить доступ к жилью. Госорганы совместно с АО "Отбасы банк" должны предусмотреть льготные жилищные ипотечные программы для воспитанников детских домов и очередников категории "дети-сироты" и программы аренды государственных арендных квартир без возможности выкупа", - сказал сенатор. 

По данным депутата, в 2021 году жилье получили 1211 человек, а в первом полугодии 2022 года - только 287.

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#жилье #сироты
Журналист
Сегодня, 12:06
174
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