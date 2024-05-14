Более 60 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома - МЧС о паводковой ситуации

По республике вернулись в свои дома 60 271 человек, в пунктах временного размещения остаются 5 360 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

С начала паводков в Казахстане отведено и откачано порядка 19,9 млн куб метров талой воды из 11 255 частных жилых домов и 3 539 дворовых территорий. Проведена укладка более 7,8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.

В противопаводковых работах задействовано 7 077 человек и 985 единиц техники, 349 водооткачивающих средств и 65 плавательных средств, 6 воздушных судов.

"За сутки в Атырауской области в связи с подъемом уровня воды в русле реки Жайык в селе Талдыколь Махамбетского района заблаговременно эвакуировано 396 человек в эвакопункты и по родственникам. В настоящее время подтоплений жилых домов населенного пункта не имеется, обстановка стабильная. В городе Кульсары продолжается откачка из подтопленных домов. За сутки откачано ­­­­­­73 947 куб. метров воды, уложено 38 тысяч мешкотар и 1 120 тонн инертных материалов. Ведется мониторинг уровня реки Жайык и берегоукрепительные работы в Курмангазинском районе", - сообщили в МЧС.

В Северо-Казахстанской области за последние две недели откачана вода из подтопленных 3 392 частных жилых домов и 667 дворовых территорий.