Более 60 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома - МЧС о паводковой ситуации
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По республике вернулись в свои дома 60 271 человек, в пунктах временного размещения остаются 5 360 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
С начала паводков в Казахстане отведено и откачано порядка 19,9 млн куб метров талой воды из 11 255 частных жилых домов и 3 539 дворовых территорий. Проведена укладка более 7,8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.
В противопаводковых работах задействовано 7 077 человек и 985 единиц техники, 349 водооткачивающих средств и 65 плавательных средств, 6 воздушных судов.
"За сутки в Атырауской области в связи с подъемом уровня воды в русле реки Жайык в селе Талдыколь Махамбетского района заблаговременно эвакуировано 396 человек в эвакопункты и по родственникам.
В настоящее время подтоплений жилых домов населенного пункта не имеется, обстановка стабильная. В городе Кульсары продолжается откачка из подтопленных домов. За сутки откачано 73 947 куб. метров воды, уложено 38 тысяч мешкотар и 1 120 тонн инертных материалов. Ведется мониторинг уровня реки Жайык и берегоукрепительные работы в Курмангазинском районе", - сообщили в МЧС.
В Северо-Казахстанской области за последние две недели откачана вода из подтопленных 3 392 частных жилых домов и 667 дворовых территорий.
"Завершены работы по откачке талой воды в Кызылжарском районе. Продолжаются работы по откачке 56 частных жилых домов и 83 дворовых территорий поселка Заречный и мкр. Подгора города Петропавловск.
В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 540 мешкотар и 197 тонн инертных материалов", - проинформировали в ведомстве.
Самое читаемое
- "Мы приговором довольны" - адвокат Игорь Вранчев
- Я видела в его глазах страх: адвокат Уразбахова о реакции Бишимбаева на приговор
- Я буду инициировать петицию – Айтбек Амангельды возьмётся за проверку доходов семьи Бишимбаевых
- Путин решил сменить министра обороны
- Через 24 года Бишимбаеву уже будет 68 лет: адвокаты и брат Салтанат Нукеновой согласны с приговором